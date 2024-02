Azioni di danza tra i quadri in Pinacoteca. Oggi il via con lo spettacolo Vox corporis

Oggi la Compagnia ADARTE presenta ’Vox corporis’, lo spettacolo della coreografa regista Francesca Lettieri, che dà il via alla rassegna DanzaArte, azioni di danza tra i quadri della Pinacoteca di Siena, una rassegna di tre eventi realizzata dalla Pinacoteca in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Vox corporis è una partitura coreografica per quattro danzatrici - Giulia Gilera, Francesca Mazzoni, Valentina Zappa e la stessa Francesca Lettieri - e un violoncello, Andrea Beninati. Senza alcun intento drammaturgico, il dialogo tra musica e danza si snoda nello spazio seguendo articolate strutture ritmiche e armoniche. Lo spettatore avrà l’occasione di osservare allo stesso tempo la performance e le opere esposte vivendo così una nuova e personalissima esperienza visiva ed immaginifica. Un percorso aperto all’immaginazione e condiviso con i danzatori, un viaggio attraverso le infinite declinazioni del movimento, una danza libera da canoni estetici, un’alchimia di ordine e disordine, desiderio e sensualità. Gli ingressi, a numero limitato, sono suddivisi in due turni alle 15.45 e alle 17.15, seguite da visite alla sezione rinascimentale e manierista del museo.