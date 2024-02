Azioni di danza e opere di Sodoma. In Pinacoteca va in scena ’Motus’

Azioni di danza tra i quadri, una rassegna di tre eventi in cui corpi in movimento dialogano con le opere della Pinacoteca Nazionale di Siena. Domani alle 15.45 e alle 17.15, nell’ambito della rassegna DanzArte, prenderà vita ‘Blu Sodoma’, la nuovissima creazione della Compagnia MOTUS, ispirata ai toni del blu e alla pittura della ‘Deposizione dalla Croce’ dell’artista vercellese Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, nella sala 32. La performance, su coreografia di Simona Cieri, è interpretata dai danzatori Martina Agricoli, Ilaria Fratantuono, Roberta Morello e Mattia Solano, su musiche del compositore Andrea Rellini che suona dal vivo il violoncello.

Nato a Vercelli, il Sodoma ha vissuto gran parte della sua vita a Siena, dove è morto nel febbraio 1549. Per questo, la performance è anche una occasione per celebrare i 475 anni dalla morte del grande artista. La sua ‘Deposizione dalla Croce’ è considerata una tappa importanti della storia dell’arte perché segna il passaggio tra l’arte rinascimentale e quella manierista.

"In questo capolavoro – spiegano dalla Pinacoteca – domina il blu delle vesti dei personaggi femminili che torna a tratti nelle vesti di Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo. Emerge con forza la visione personale di Sodoma che, a partire dagli aspetti emozionali, sembra delineare la psicologia dei personaggi attraverso luci e ombre, come avviene in teatro. Questo effetto teatrale è molto evidente nella composizione quasi architettonica ed è sottolineato anche dalle due scale appoggiate sulla croce che delimitano in primo piano lo spazio dove si colloca il corpo del Cristo e contemporaneamente fungono da quinte al fondale del paesaggio sullo sfondo". Dalla composizione della pala cinquecentesca e dall’opera di videodanza ‘Capolavori in ballo’, realizzata nella Pinacoteca da MOTUS nel 2021, nasce una nuova narrazione gestuale, attraverso le tonalità elettriche del blu dei costumi che diventano prolungamento e estensione di quelle degli abiti dei personaggi sul dipinto.

"Il progetto – spiegano i responsabili – è nato dalla sinergia fra la Pinacoteca Nazionale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con l’obiettivo di valorizzare la contaminazione fra linguaggi espressivi diversi ed epoche differenti". Gli ingressi, a numero limitato, sono suddivisi in due turni. È possibile prenotare scrivendo a [email protected].

Riccardo Bruni