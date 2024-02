Azione e Italia Viva insieme. Mercoledì prossimo sarà presentata la lista civica

Presentazione alla cittadinanza mercoledì 21 febbraio alle 18,30, nella sala conferenze dell’Hotel Alcide a Poggibonsi, del candidato sindaco della lista civica. Per il momento, niente di ufficiale. Ma si assicura che "sarà una prima occasione di confronto sui principali punti del programma in corso di stesura con le associazioni, il mondo delle attività economiche e del volontariato che da anni aspettano di essere coinvolti dalla buona politica".

E’ quanto affermano le forze politiche promotrici della lista, Italia Viva e Azione, che hanno deciso per "la nascita di una lista civica che sia portavoce dei bisogni e necessità della società civile e del tessuto imprenditoriale della città, una lista civica che corra in maniera autonoma", come annunciato del resto già a suo tempo, anche attraverso il nostro giornale, dai segretari provinciali Roberto Bozzi e Paolo Cucini, rispettivamente per Azione e Italia Viva. E’ noto anche che a Poggibonsi l’assemblea comunale di Italia Viva "ha approvato con l’88 per cento dei voti dei voti il documento della segreteria del partito di dare mandato al presidente di Italia Viva Poggibonsi Riccardo Burresi di verificare la possibilità di una intesa elettorale con il centro-sinistra e il Pd". Adesso però soffermiamoci sulla lista civica di prossima presentazione, partendo dalla cronistoria. Così evidenziata dagli esponenti provinciali: "I coordinatori comunali di Azione e Italia Viva hanno avviato a settembre, e fino dicembre, un confronto con le altre forze del centrosinistra, Pd compreso, per trovare percorsi condivisi su programma e candidato sindaco. Alla fine ci siamo resi conto che le decisioni erano già state prese e la scelta della candidata del Pd era già stata scritta". Cosa è accaduto, dopo? "Azione e Italia Viva hanno scelto di promuovere insieme la nascita di una lista civica che ascoltasse le richieste dei cittadini e delle imprese e si proponesse come movimento civico per cambiare l’amministrazione. La lista si è poi costituita grazie alla passione di cittadini che hanno a cuore il bene della città e del territorio, con un candidato sindaco che si presenterà mercoledì alla cittadinanza". Obiettivi? "I poggibonsesi avranno una alternativa in più – concludono – una lista civica che chiederà il loro voto su proposte concrete. Una politica che saprà ascoltare e dare risposte".

Paolo Bartalini