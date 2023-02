Azione: "Corriamo da soli" Italia Viva: "Così è frattura"

La ’bomba’ viene lanciata da Giorgio Masina, segreterio di Azione Siena, con una nota ufficiale: "In una partecipata riunione alla presenza degli organi comunali e provinciali, nonché del segretario regionale Marco Remaschi, abbiamo deciso all’unanimità di presentare una lista e candidatura a sindaco autonoma del Terzo Polo per le comunali a Siena. La decisione è maturata anche dopo l’esito dei confronti con gli altri quattro candidati sindaco, nessuno dei quali ha riscosso la piena fiducia dei dirigenti e iscritti di Azione Siena". E ancora: "La città ha infatti bisogno di una vera discontinuità e di un cambio di passo. Per noi è importante costruire una vera alternativa che solo il Terzo Polo in maniera autonoma è in grado di rappresentare". I rumors indicano come probabile candidato Roberto Bozzi, ex sindaco di Castelnuovo, ma Masina non conferma né smentisce. E manda un avviso a Italia Viva, sottolineando "la ferma determinazione di andare avanti pure qualora una convergenza non dovesse confermarsi nei prossimi giorni".

Secca la replica del coordinatore senese di Iv, Massimo Cava: "Azione a Siena si assume la responsabilità di spaccare il Terzo Polo riformista e liberaldemocratico al quale congiuntamente stavamo lavorando da mesi – è la reoplica –. Personalismi, ambizioni di nicchia, mancanza di valori e di correttezza, sono alla base di una decisione scellerata di cui Azione si assume la responsabilità di livello regionale e nazionale. Tradisce l’impegno congiunto assunto nella Federazione. Italia Viva Siena prosegue il suo percorso autonomo insieme a esperienze civiche consolidate, portando avanti il confronto con candidati già in campo in città". E infine: "Convocheremo l’assemblea degli iscritti chiamati a scegliere il sindaco, definendo un campo preciso di impegno politico".