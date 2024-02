Azienda di Gaiole in Chianti cerca addetto alle vendite

1 ADDETTO VENDITA – Azienda di Gaiole in Chianti cerca un addetto/a alla vendita diretta in negozio di prodotti aziendali (olio/vino/vin santo) con esperienza nella preparazioni piatti per la degustazione, servizio sala, preparazione aperitivi, stampa etichette personalizzate con utilizzo macchina aziendale. Buon inglese e preferibile conoscenza di altre lingue straniere, attestato haccp, conoscenze informatiche. Contratto a tempo determinato stagionale con orario full time (5 ore al giorno per 6 giorni). Contatti: [email protected]

1 OSS – Cooperativa cerca un operatore socio sanitario assistente di base addetto all’assistenza in strutture residenziali per anziani. Necessaria qualifica di operatore socio sanitario adb, autonomia negli spostamenti. Contratto a tempo determinato con orario part time di circa 33 ore settimanali trasformabile a tempo indeterminato. Contattare [email protected] o 350/0495701