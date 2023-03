Avvistato un lupo alle porte del paese

Avvistato un lupo quasi alle porte di Castellina in Chianti. Alcune persone, residenti in una località periferica e comunque all’interno del comune chiantigiano, hanno notato l’animale mentre attraversava la strada principale per poi far perdere le proprie tracce in una delle superfici boschive circostanti per trovare poi il suo riparo. È stato anche postato sui social un video, relativo a quella presenza notturna. Un caso che è rimasto comunque, a quanto pare, isolato e senza un ulteriore seguito. Non si sono infatti verificate, fino a questo momento, nuove segnalazioni di avvistamenti a proposito di lupi nella zona interessata, nel contesto di una superficie di campagna tutto sommato non particolarmente distante dall’abitato castellinese.