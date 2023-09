Avvicinare le imprese ai giovani. Progetto ambizioso dell’Avogadro

di Massimo Cherubini

Sono intervenuti i maggiori imprenditori del sud della provincia, tutti i rappresentanti delle categorie, delle istituzioni locali. L’incontro, voluto e organizzato dalla professoressa Maria Grazia Vitale dirigente scolastica di Abbadia San Salvatore si è tenuto all’Itis "Avogadro" sul tema "Scuola, Aziende e Territorio". Il fine è avvicinare gli imprenditori ai giovani e i giovani al mondo del lavoro. Una esperienza che l’"Avogadro" sta percorrendo con numerosi giovani che, subito dopo la maturità, hanno trovato occupazione. "Chi pensa che il territorio dell’Amiata -si legge in una nota della scuola- sia una realtà periferica rispetto alla cultura di impresa, alla formazione scolastica e alla valorizzazione e diffusione del senso etico del lavoro presso le giovani generazioni, si sarebbe certamente ricreduto. Un incontro in cui si è parlato del futuro di chi si sta apprestando a ritornare sui banchi di scuola". Far dialogare le "intelligenze produttive del territorio con chi la scuola la fa e la frequenta. Coinvolgendo tutti, gli interventi delle organizzazioni di categoria, che tutelano, attraverso iniziative multiple e plurime, gli interessi delle imprese, a partire dalle analisi sul rapporto tra mercato e contingenza storica". Il sindaco di Abbadia San Salvatore, Fabrizio Tondi, ha sottolineato come "l’ITIS Avogadro sia ormai un eccellenza non solo di Abbadia San Salvatore ma dell’intera zona. Qui si formano i ragazzi non solo sotto l’aspetto culturale ma anche sotto quello delle diverse specializzazioni che aprono le porte al lavoro, all’occupazione". E proprio su quest’ultimo "rapporto" si è incentrato anche l’intervento di Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio Industria e Artigianato. Altre importanti riflessioni sono state portate dal presidente della Cna Massimo Nocci, da Aviano Savelli della Confapi, da Carapelli per la Confartigianato e da Giovanni Tiezzi per Confindustria. "Vivere in una contingenza storica, eccezionalmente dinamica e di transizione, caratterizzata da una nuova ondata di sviluppo tecnologico che tra le molte e varie conseguenze avrà anche quella di spingere il mercato del lavoro verso una continua ricerca di nuove competenze. Ma come si risponde a queste esigenze? Come far incontrare i bisogni del sistema produttivo - si legge ancora – con il mondo della formazione? Com’è possibile colmare il disallineamento tra il capitale umano e le nuove opportunità generate dal sistema produttivo? Riacquistando fiducia nella scuola, che aprendosi all’idea di cambiamento è disponibile ad assumere un abito flessibile che la renda capace di dialogare con le esigenze del tessuto territoriale".