Avis Donatrici ‘rosa’ La carica delle 150

Circa 150 le donne che donano sangue in Avis comunale Poggibonsi. "Una cifra rilevante, in crescita rispetto al passato, che rappresenta un passo verso la ‘parità di genere’ nelle donazioni all’interno della nostra realtà", afferma la presidente Veronica Bernardini. "Si sa che per ragioni fisiologiche - prosegue - le donne possono donare con minore frequenza ed è qui che emerge allora l’importanza di educare alla donazione di plasma. Abbiano scelto così di virare in tale direzione, in una sezione comunale di Avis che vede, nel proprio direttivo, un equilibrio – 50 e 50 per cento – nelle componenti maschili e femminili". Questo uno dei temi sviluppati ieri mattina al Politeama di Poggibonsi, in occasione del Forum Donne 2023 di Avis Toscana, aperto dall’intervento del sindaco David Bussagli. In ambito regionale, è stato rilevato, oltre la metà dei dirigenti è donna: il 55,2 per cento di chi ha un ruolo di rilievo nell’associazione è una donna tra 18 e i 35 anni. "In Avis - spiega la presidente toscana, Claudia Firenze - ci sono molte donne, che dimostrano ogni giorno una spiccata capacità di risoluzione dei problemi, una qualità di genere che rende l’universo femminile più performante di quello maschile, cioè l’esatto contrario di una certa vulgata dura a morire. Bisogna però riflettere sul valore dell’equilibrio dei tempi di vita, lavoro e impegno nel volontariato: una conciliazione difficile per tutti, ma per le donne un po’ di più". "Dobbiamo lavorare tutti - afferma il presidente di Avis provinciale di Siena Francesco Biagini - per permettere un avvicendarsi di donne e uomini nei ruoli dirigenziali come conseguenza naturale del merito della persona. In Avis succede questo e mi auguro sempre di più". Paolo Bartalini