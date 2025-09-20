Autotrasportatori Fita: "Una nuova beffa, per noi troppi disagi"

"Ora basta! Eleveremo la nostra ferma protesta per i ritardi sulla riapertura della galleria de ’Le Chiavi’, contro i silenzi di Anas". L’affermazione è di Paolo Contorni, presidente provinciale della Fita - sindacato di categoria aderente alla Cna - che non solo interpreta ma subisce (la sua attività di autotrasporti opera sull’Amiata) disagi e costi della chiusura del ’foro’ di Radicofani.

"L’ennesimo ritardo suona quasi come una beffa. C’era stato detto: riapertura a metà di ottobre. C’erano segnali, da qualche settimana che ciò non sarebbe avvenuto. Ma leggere che siamo di fronte – dice Contorni – a una ’rimodulazione’ del progetto non ci pensavamo proprio. Ora temiamo che non bastino sei mesi per la riapertura, ma ci vorrà più tempo. Invochiamo chiarezza, da parte di Anas, sui tempi. Cosa comporta la ’rimodulazione del progetto’? Ci deve essere spiegato. Sentiamo voci preoccupanti. Il problema starebbe nell’acqua che scorre due-tre metri sotto la galleria. Speriamo che non sia così, sennò altro che sei mesi...".

Contorni ricorda che "Fita ha concesso disponibilità ad Anas tollerando i primi ritardi, Ora ribadiamo che siamo stanchi. Pensar di dover affrontare un nuovo inverno su una provinciale come quella di ’Scaldasole’, a rischio chiusura, non ci fa dormire. Quella strada è in pessime condizioni ai limiti della percorribilità. Chiediamo alla istituzioni, alle forze politiche tutte, di prendere in seria considerazione la situazione viaria del sud della provincia. Disagi nella percorrenza, aumento dei tempi di percorrenza, maggiori costi, ci stanno mettendo in seria difficoltà. Coinvolgendo – dice ancora Contorni – inevitabilmente le aziende della zona per le quali lavoriamo".

Il presidente della Fita ricorda le problematiche di costi e di organizzazione del lavoro. "I maggiori tempi di percorrenza – dice – fanno saltare i limiti giornalieri di un autista. Il codice della strada è perentorio nel rispetto delle ore di guida e dei tempi di riposo, le sanzioni sono severissime, non si può sgarrare. Ecco che per evitare problemi in alcuni casi siamo costretti al secondo autista". Problemi organizzativi, problemi di costi, di consumi di carburante, del rischio di seri incidenti "sulla stretta provinciale – dice Contorni – dello storico tracciato della Cassia." Con un altro problema: in questo tratto di strada ci sono due ponti che necessitano interventi urgenti di consolidamento.

Ci sono i soldi, i progetti sono pronti, ma la Provincia non può realizzarli. Il perché è presto detto: per questi interventi quella strada deve essere chiusa. Dove deviare ulteriormente il traffico è davvero problematico. Si rischia la paralisi, specialmente per i mezzi pesanti. "Noi ci faremo sentire – torna a dire il presidente della Fita –, vogliamo rispetto, considerazione. Vogliamo che le attività industriali che operano nella Val di Paglia non si trovino costrette ad andarsene. Per il nostro territorio sarebbe la fine".

Massimo Cherubini