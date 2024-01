Autopalio, un’odissea senza fine. Incidenti, code e tantissima rabbia

Code chilometriche, centinaia di auto imbottigliate nel traffico per ore, pullman pieni di pendolari che sono arrivati tardi al lavoro, la rabbia e il senso di impotenza degli automobilisti. La Palio ieri ancora una volta nel caos e nel vortice delle polemiche, esplose anche sui sociali. La cronaca dei disagi inizia alle 6 del mattino, quando la ditta incaricata ha iniziato le operazioni per la riapertura di un tratto della Palio all’altezza dell’uscita di San Casciano Sud, che era stato chiuso per lavori. Al momento di riaprire la strada sono sorti dei problemi nella rimozione di un guard rail. Si sono subito create lunghe file, ma la situazione sarebbe tornata alla normalità da lì a poco se qualche minuto prima delle 8,30 non si fosse presentato un altro imprevisto più o meno nello stesso punto: un incidente in cui sono rimasti coinvolte tre auto. Per fortuna, non ci sono stati feriti, ma la situazione traffico da calda è diventata bollente. La circolazione è andata letteralmente in tilt. Sulla Siena-Firenze, ma anche sulla Cassia e nel centro abitato di San Casciano, dove era stato dirottato il traffico. Per il ritorno alla normalità ci sono volute sei ore. A mezzogiorno la strada è stata riaperta, ma le polemiche continuavano. Soprattutto sulla pagina facebook "Quelli dell’Autopalio", di cui fanno parte oltre 5.415 persone che la Siena -Firenze la fanno tutti i giorni per motivi di lavoro, toccando con mano i suoi troppi problemi. Pillole di rabbia: "Questa strada è una via Crucis continua... Fondo stradale che si deteriora con estrema facilità, cantieri che stanno aperti per anni e che spesso si sovrappongono, lunghi tratti ad una corsia... Non c’è giorno che non ci sia una magagna, è logorante"; "E’ una vergogna, questa strada è diventata un incubo"; "Che cosa aspettano a metterne a posto una volta per tutte? Basta interventi tampone". Le criticità, purtroppo, non riguardano solo la Siena-Firenze. E’ lungo anche in Valdelsa l’elenco delle strade a rischio e in attesa di una messa in sicurezza che non arriva: la Cassia da Poggibonsi a Barberino, la 429 da Poggibonsi a Castellina in Chianti, la 68 da Poggibonsi a Colle, forse l’arteria più pericolosa in assoluto, come dimostrato dall’elevato numero di incidenti, spesso anche gravi, di cui è teatro durante l’anno.