Autopalio, la petizione per la Siena-Firenze raccoglie oltre mille firme

Siena, 11 ottobre 2023 – “La viabilità è un inferno, tra pericolosità e disagi. Troppi cantieri contemporaneamente con una invasività eccessiva ed inutile. Lavori troppo lenti: occorre almeno raddoppiare, se non triplicare i turni. Appello ai rappresentanti istituzionali del territorio perché convincano Anas ad accogliere queste proposte”. È questa la richiesta di Giacomo Bassi, ex sindaco di San Gimignano, che su Change.org ha lanciato una petizione per intervenire sulla Autopalio.

Dopo l’incidente mortale avvenuto oggi, mercoledì 11 ottobre, nel quale sono rimaste coinvolte cinque auto e un tir, oggi la petizione ha raccolto oltre 100 firme, arrivando a un totale di oltre 1.400 sottoscrizioni.