AutoPalio, Paris: "Lavori eterni Atto in Regione"

Ci vogliono tempi certi e ammodernamento. La manutenzione e l’adeguamento dell’Autopalio non possono più aspettare, la principale arteria che collega Siena a Firenze, con in mezzo Valdelsa e altre aree, non può essere un cantiere infinito. Condividendo anche le preoccupazioni di alcuni sindaci, la consigliera regionale del Pd in Regione Anna Paris sta presentando in queste ore un atto per richiamare ancora una volta l’attenzione sull’urgenza che Anas delinei al più presto un programma di interventi con date e tempi certi e celeri.

"Pur essendo state fatte alcune cose – spiega Paris – come ad esempio la stesura dell’asfalto drenante, l’allargamento in alcuni punti della strada con delle piazzole, stiamo assistendo ad un rallentamento degli interventi e di fatto a una strada che non ha mai subito un vero e radicale ammodernamento". "Credo sia arrivato il momento che la Regione faccia sentire con ancora più forza la propria voce – insiste Paris – con ogni iniziativa utile affinché Anas presenti al più presto un complessivo programma di interventi, con la previsione di tempi e risorse ben definite. Stiamo parlando di un’arteria di straordinaria importanza, per l’economia dei territori che attraversa e per il loro valore paesaggistico, economico e turistico".

"L’Autopalio – conclude la consigliera regionale – è un’infrastruttura del 1967 che oggi presenta limiti strutturali per cui appare evidente che sia inadatta a reggere un traffico che in alcuni momenti è paragonabile a quello di un’autostrada con picchi di 30mila veicoli al giorno". Non si spengano dunque i riflettori sulla Siena-Firenze.

Fabrizio Calabrese