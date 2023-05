Autopalio, ora la misura è colma Bussagli: "Traffico insostenibile"

"È tempo di avviare un ragionamento serio su un progetto di ammodernamento della Autopalio, costruita in un tempo ormai superato per un volume di traffico molto, molto più contenuto". A lanciare l’allarme sulla inadeguatezza della Siena-Firenze, sollecitando interventi per renderla più sicura e funzionale, è il presidente della Provincia e sindaco di Poggibonsi David Bussagli. Un’uscita, la sua, in linea con la necessità evidenziata a più riprese dal mondo imprenditoriale di migliorare la viabilità del nostro territorio, con riferimento soprattutto alla Palio, condizione indispensabile per lo sviluppo economico della Valdelsa.

Le parole di Bussagli arrivano all’indomani del caos provocato dalla chiusura di un tratto della Siena-Firenze per il rinvenimento di ordigni bellici. "È stata una giornata complicata per la mobilità in Val d’Elsa – afferma ancora il sindaco di Poggibonsi –. La chiusura in direzione sud della Autopalio per cause impreviste e imprevedibili ha creato significativi disagi sia a Poggibonsi che a Colle, oltre che nelle aree di confine. Non può reggere una viabilità comunale, di qualsiasi comune si tratti, il complesso dei mezzi di trasporto che quotidianamente utilizzano una infrastruttura importante come la Autopalio. I dati raccolti da Anas dello scorso anno ci raccontano che sono più di 30mila i veicoli in transito su quella strada ogni giorno. Del resto non sarebbe un raccordo autostradale se non avesse numeri da viabilità nazionale. Concentrati quasi esclusivamente nelle ore diurne (più di altre arterie nazionali)".

E infine: "Vorrei ringraziare – conclude Bussagli – chi ha lavorato perché disagi potessero essere almeno in parte contenuti insieme agli artificieri intervenuti tempestivamente".

È lungo l’ elenco delle strade extraurbane che hanno urgenza di interventi per la loro messa in sicurezza: oltre alla Palio, ci sono la 68 da Poggibonsi a Colle, la Cassia per Barberino Val d’Elsa, la Cassia per Castellina in Chianti, la ex provinciale da San Gimignano a Poggibonsi, la 429 nel tratto da Poggibonsi a Castellina in Chianti.

Tutte strade molto pericolose e ad alta densità di traffico. Un settore, quello della viabilità, particolarmente critico da anni e quindi in attesa non di interventi tampone ma risolutivi a tutti gli effetti. Occorre ad ogni costo affrettare i tempi: la Valdelsa ha fame di collegamenti migliori.