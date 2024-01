AutoPalio, lavori al viadotto Cassia. Lunghe file e nuove polemiche

Autopalio ancora nel caos. Ieri mattina gli ennesimi disagi provocati dall’ennesimo cantiere: file chilometriche, la rabbia degli automobilisti imbottigliati, polemiche esplose anche sui social. Nel coro delle proteste anche Azione Ncc, l’associazione che riunisce i noleggi con conducente e che i problemi della Palio li conosce molto bene. "Di nuovo caos sulla Firenze-Siena – tuona Azione Ncc – La strada è rimasta bloccata per ore, a causa dell’inatteso prolungamento di alcuni lavori. Così si sono creati incolonnamenti e rallentamenti, anche perché agli ingressi della superstrada non c’erano segnalazioni in proposito. Oltre al danno la beffa: chi si è ritrovato in coda non sapeva neanche perché". E ancora: "Gli inconvenienti possono capitare – lamenta Azione Ncc – ma per l’Autopalio gli inconvenienti sono la regola. Questo è l’ennesimo caso di chiusura di questa strada martoriata e noi da tempo diciamo che non è sicura ed è un inferno per gli automobilisti. Per un piccolo inconveniente tecnico la strada è rimasta bloccata per più di sei ore: non possiamo restare fermi a guardare, servono interventi immediati per rendere le strade più sicure ed efficienti".

I lavori in questione riguardano la manutenzione, programmata da tempo, sul viadotto Cassia lungo la Siena-Firenze. Un intervento al chilometro 54,7, a Tavarnuzze, e che prevede un investimento, da parte di Anas, è di 1,17 milioni di euro. Se a fine 2023 i lavori interessavano la carreggiata in direzione Siena, stavolta sono effettuati in direzione Firenze. Il traffico sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. Lavori importanti, ma che purtroppo provocano file e rallentamenti su un’arteria, la Palio, dove la situazione, quanto a traffico, è già incandescente di suo. Come sanno bene i tanti valdelsani che la percorrono quotidianamente per motivi di lavoro o altro.

L’intervento, salvo imprevisti, dovrebbe terminare a primavera. Ieri ci sono stati problemi di viabilità anche nel centro abitato di Poggibonsi. Un tir in panne in via del Ponte nuovo, una delle zone più caotiche in assoluto della città, ha paralizzato la circolazione. Sul posto poco dopo sono arrivate varie pattuglie della polizia municipale del comando cittadino, che hanno avuto il loro da fare per gestire un traffico ormai in tilt e che è tornato alla normalità soltanto dopo un paio di ore, quando il guasto è stato riparato e il mezzo pesante si è rimesso in marcia, liberando finalmente la strada.