Poggibonsi (Siena), 18 marzo 2018 - Padre e figlio di 4 anni sono stati trasportati all'ospedale di Poggibonsi (Siena) per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sulla superstrada Firenze- Siena, intorno alle 19.00. Le loro condizioni, secondo quanto riferito, non sarebbero gravi. L'auto sulla quale viaggiavano, in direzione Firenze, si sarebbe scontrata, forse per un tamponamento, con un'altra vettura poco dopo l'uscita di Poggibonsi nord. Sul posto, oltre al 118, anche la polstrada e i tecnici dell'Anas. La superstrada è rimasta chiusa per circa un'ora per consentire il recupero dei feriti e dei mezzi coinvolti.