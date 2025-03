Autopalio, che paura!. Sfiorata la tragedia

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di venerdì, sul tratto di Autopalio compreso fra i due svincoli di Colle, dove solo per un caso fortuito non ci sono state vittime.

E’ successo intorno alle 18 quando, per cause che saranno accertate dalla polizia stradale, un furgone commerciale in transito in direzione di Siena è improvvisamente sfuggito al controllo del suo conducente ed è prima andato ad urtare con violenza contro il guardrail laterale destro – danneggiandolo in modo serio al punto che, probabilmente, dovrà essere sostituito – e poi è ‘rimbalzato’ fino al centro della carreggiata dove si è bloccato occupando per intero la corsia di marcia normale e parzialmente quella di sorpasso.

Benché molto spaventato, il conducente ha avuto la freddezza di scendere immediatamente dal mezzo e mettersi al sicuro, ma, incredibilmente, non ce ne sarebbe stato neppure bisogno perché, nonostante l’ora di punta ed un raccordo sempre trafficatissimo, in quegli attimi che potevano essere fatali non è sopraggiunto nessun altro veicolo e il temuto impatto contro il furgone intraversato non c’è stato.

Ci sono stati, invece, un vistoso rallentamento del traffico ed un lungo incolonnamento di mezzi in direzione sud per la rimozione del mezzo. Incolonnamento per curiosi anche sulla corsia opposta, dove dalle 21 di domani fino alle 6 di martedì il transito fra gli svincoli di Badesse e Monteriggioni si svolgerà sulla sola corsia di sorpasso per lavori di manutenzione che sono stati programmati da Anas in orario notturno.