Autolinee Toscane, il caso "Differenze di stipendio"

Una lunga lettera di lamentele, genericamente inviata da un gruppo di dipendenti (in particolare ex Tiemme, si sostiene), per evidenziare una serie di problemi nella nuova gestione di Autolinee Toscane. Dalle turnazioni alla manutenzioni dei mezzi, dalle strutture all’organizzazioni di servizio: tutti temi che, affermano dall’azienda, sono sostanzialmente già conosciuti e all’ordine del giorno.

"Conosciamo gli elementi sollevati dalla lettera – sostiene Autoliee Toscane –, sono tutti oggetto di confronto da tempo con le organizzazioni sindacali per arrivare a soluzioni condivise nei confronti dei dipendenti. Ricordiamo che venendo da ventidue aziende diverse con altrettanti contratti diversi, nell’arco di sedici mesi abbiamo già fatto oltre quattrocento incontri con i sindacati e stipulato una quarantina di accordi su base regionale e territoriale".

Tra gli argomenti evidenziati nella lettera, la richiesta di un "compenso egualitario per gli ex Tiemme e i nuovi assunti", la revisione del "parco macchine che non permette il servizio", le mancanze delle strutture nei punti dei Due Ponti, piazza del Sale, piazza del Gramsci, i problemi di orari e turnazioni.

L’argomento di partenza è quello della diversa retribuzione tra vecchi e nuovi assunti. Per questi, si osserva, "causa debole offerta di interessati, l’azienda si è trovata a incentivare l’appetibilità della mansione. La differenza retributiva ha suscitato spaccature e nuove divergenze che già sortivano motivo di malcontento nel territorio senese".

Altre note dolenti, quella del parco macchine così come quella della turnazioni: "Troppe ore vengono perse per effettuare le prestazioni nelle sedi capolinea, per recarsi ai quali i dipendenti hanno coincidenze che li obbligano a lasciare la dimora anche un’ora prima, che nel caso dei fuori sede diventano anche due".

Tutte questioni che, afferma Autolinee Toscane, sono già presenti ai tavoli sindacali. La trasformazioni da tante aziende territoriali a un’unica realtà regionale, è la sostanza della risposta ai rilievi effettuati, richiede comunque un tempo non immediato per trovare soluzioni a tutte le richieste. E almeno i temi principali tra quelli indicati in questa lettera saranno all’ordine del giorno nei prossimi incontri tra AT e rappresentanti dei lavoratori.