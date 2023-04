Autolinee Toscane "Ecco le paline hi-tech"

Nuove paline elettroniche di Autolinee Toscane a San Gimignano. La presentazione dei dispositivi di ultima generazione si è svolta alla presenza del sindaco Andrea Marrucci, dell’assessore ai Servizi a rete Gianni Bartalini, dell’assessora ai Servizi Sociali Daniela Morbis, e del presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli.

Le sei nuove paline sono state installate rispettivamente in piazzale Martiri di Montemaggio (lato Carabinieri), a Porta San Matteo (lato Salve Regina), a Baccanella (zona supermercato e check point bus turistici), nel quartiere di Strada Le Mosse (capolinea della linea SG1) e, infine, due nella zona di Santa Lucia (in via del Ghirlandaio, capolinea della linea SG1, e nei pressi del camping Boschetto di Piemma).

"L’innovazione di Autolinee Toscane procede spedita – ha detto Bechelli –: va avanti l’attivazione di 1.013 nuove paline sul territorio regionale. Questi display sono pensati per rendere il trasporto pubblico sempre più accessibile. Questa novità va di pari passo con l’implementazione di tutta la nostra flotta. Le paline forniranno messaggi di servizio e gli orari dei passaggi programmati per poi fornire, alla completa attivazione del sistema di localizzazione dei veicoli sui mezzi, anche i dati dei passaggi in tempo reale".

"L’installazione delle 6 paline elettroniche – hanno dichiarato il sindaco Marrucci e l’assessore Bartalini – rappresenta un ulteriore tassello nel solco dell’innovazione tecnologica e della qualificazione del servizio di trasporto pubblico locale. Il nostro obiettivo è implementare nei prossimi mesi i dispositivi attivati oggi con ulteriori 18 paline da ubicare alle principali fermate su tutto il territorio comunale".

R.F.