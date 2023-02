Autolinee Toscane al lavoro per migliorare orari e comunicazione

Autolinee Toscane da più parti ha già installato il programma della nuova segnaletica con orari (leggibili) addirittura con pannelli luminosi in forma telematica. Ma la bacheca al terminal del piazzale Montemaggio è rimasta vuota con al ‘palo’ con orari difficile da decifrare. In compenso la At in un comunicato fa sapere alcuni cambiamenti di orari a partire dal 20 febbraio (domani) sulla linea extraurbana San Gimignano-Siena, "La corsa delle ore 6.20 da S. Gimignano per S. Lucia sarà anticipata alle ore 6,15. La corsa delle 6.25 da S. Lucia per S. Gimignano sarà anticipata alle ore 6.20. La corsa delle 6.40 da S. Gimignano per Poggibonsi sarà anticipata alle 6.35 per consentire l’arrivo in orario e garantire la coincidenza alle 7 della linea 131 in direzione Siena e in direzione Firenze. La corsa delle 14,35 da San Gimignano-Poggibonsi, alle 15 con l’uscita a Monteriggioni proseguirà per Siena transitando dalla SR Cassia Nord anziché’ dal raccordo autostradale". Un piccolo passo in avanti della At in attesa, speriamo presto, del pannello luminoso informatico e ben leggibile degli orari di partenza e di arrivo dalle torri.

Romano Francardelli