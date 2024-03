Auto si sfrena in via Pieve in Piano. Travolte mamma e bimba di 10 anni. Ferita anche un’altra persona

Madre e figlia investite all’uscita da scuola. Incidente in pieno centro a Colle ieri pomeriggio poco dopo le 16: via Pieve in Piano si è bloccata per l’intervento di tre ambulanze e un’auto medica. Strada interrotta a lungo per poter intervenire in una delle vie più trafficate di Colle. Madre e figlia stavano passeggiando lungo il marciapiede. È da chiarire e sottolineare che sulle dinamiche e su quanto realmente accaduto è ancora tutto da accertare, per questo è al lavoro la polizia municipale del comando di Colle, che ha il Comando tra l’altro poco distante dal luogo dell’incidente.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che la madre si trovasse lì insieme alla figlia dopo essere stata nel vicino plesso scolastico per riprendere la minorenne dall’uscita di scuola. La direzione, quindi, della donna e della bambina di circa 10 anni, era verso Piazza Unità dei Popoli. All’altezza dei ‘lavatoi’ sono state investite entrambe da una vettura, ma non frontalmente. L’ipotesi, come ipotizzato dai primi rilievi della polizia municipale, è quella che siano state travolte dalla parte posteriore di un’auto. Non è arrivato il Pegaso. È, però, subito intervenuto il 118 dell’Asl, che è stato attivato esattamente alle 16.06 grazie ad alcuni colligiani che abitano nei pressi della via e che sono scesi in strada a seguito delle urla di mamma e figlia. Sono così arrivati per prestare un primo soccorso e chiamare le ambulanze.

La minorenne in un primo momento è stata trasportata in codice 2 alle Scotte. Lievi (codice 1), invece, le conseguenze per la madre e un’altra persona che si trovava lungo la strada. Nessuno dei soggetti coinvolti è comunque in pericolo di vita. I problemi in particolar modo sembrerebbero essere alle gambe della madre e della figlia, ma non gravi. Sono intervenute l’automedica di Campostaggia, due ambulanze della Pubblica Assistenza di Colle Val d’Elsa e l’ambulanza della Misericordia di Poggibonsi. Attivata, come detto la polizia municipale. Dalle prime informazioni sembrerebbe che la minorenne, sia stata presa in carico dal Pronto soccorso pediatrico delle Scotte dove sta proseguendo il suo iter diagnostico. La prognosi rimane, comunque, riservata, ma le condizioni non sono gravi. Le forze dell’ordine stanno procedendo per capire esattamente la dinamica di quanto accaduto ieri pomeriggio nella parte bassa della città.

Lodovico Andreucci