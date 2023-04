Auto si ribaltano sul raccordo Collisione sulla Siena-Bettole Due feriti lievi, traffico in tilt

Un incidente spettacolare che poteva avere conseguenze più drammatiche, per la dinamica con due auto ribaltate lungo il raccordo autostradale Siena-Bettolle, nel comune di Castelnuovo Berardenga. Per fortuna alla fine si sono contati solo due feriti non gravi: un uomo di 57 anni trasportato in codice 2 al policlinico di Santa Maria alle Scotte, l’altro ha riportato lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’Asl Toscana sud est, l’automedica di Siena, l’ambulanza della Misericordia di Siena, l’ambulanza della Misericordia di Asciano, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco.

I due mezzi come detto si sono ribaltati: uno si è fermato al centro della carreggiata, l’altro è finito nel fosso accanto alla strada, facendo temere il peggio.

Pronto l’intervento dei mezzi di soccorso, con la Polizia stradale che ha anche fronteggiato le inevitabili ripercussioni sulla viabilità in tempi di intenso traffico sulle strade senesi, con i mezzi dei tanti turisti che si affiancano a quelli dei pendolari che regolarmente percorrono questo tratto della Due Mari.

Dopo l’intervento dei sanitari, i Vigili del fuoco hanno provveduto al recupero dei mezzi incidentati per consentire lo sgombero della carreggiata e garantire così il ritorno al regolare scorrimento della viabilità.

Quello sulla Siena-Bettolle è stato in ordine di tempo l’ultimo incidente di rilievo in una giornata che ha contato un morto (a Chianciano Terme) e quattro feriti, i due appunto sul raccordo, il giovanissimo a Monteroni d’Arbia e quello a Castellina in Chianti.