Viaggia su auto rubata: scende e viene travolto da un’altra macchina. L’uomo è gravissimo

Siena, 28 gennaio 2024 – Un ’film’ al cardiopalma dove ogni scena e i suoi protagonisti vanno ancora messi al posto giusto dagli investigatori. Inizia con la Mercedes classe A rubata ad una coppia, venerdì sera, mentre si ferma a fare rifornimento a Monte San Savino, in provincia di Arezzo.

Finisce neppure un’ora dopo sulla corsia sud dell’Autostrada del Sole, al chilometro 412, nel comune di Cetona. Qui un uomo viene centrato in pieno sulla carreggiata da una macchina, diretta verso Roma.

Il ferito è gravissimo, lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione del policlinico Santa Maria alle Scotte. Un miracolo che il sia ancora vivo. Il resto della trama va dunque ricostruita ma l’ipotesi a cui la polizia stradale di Orvieto certo lavora, coordinata dalla procura di Siena, risulta facile da immaginare: lo straniero, si tratta di un tunisino di 45 anni, potrebbe aver rubato la vettura nell’Aretino dandosi alla fuga in autostrada, finendo forse il carburante.

E una volta sceso per allontanarsi nel buio della campagna che circonda l’A1 nel tratto di Cetona, è stato travolto.

Il punto di partenza è il furto della vettura, denunciato alla Stradale di Battifolle e per il quale procede la procura aretina. Saranno preziosi, come sempre, i riscontri delle telecamere di videosorveglianza della zona per avere la conferma del percorso fatto dalla macchina, una volta rubata alla coppia che era intenta al pagamento. E soprattutto capire se è davvero stato l’uomo ora in rianimazione a fare il colpo scappando sull’A1. Oppure c’è dell’altro. Certo è che era solo a bordo della Mercedes rubata, non sono state trovate lì altre persone.

Il furto della macchina, portata via a marito e moglie, sarebbe avvenuto verso le 22.45 a Monte San Savino. L’allarme al 118 per il terribile incidente sull’A1 arriva verso le 23.30: c’è una persona investita sulla carreggiata sud. Bisogna fare presto. Sul posto arriva la Misericordia di Sarteano, quindi la Pubblica assistenza di Chiusi che venerdì sera aveva un turno di guardia fino a mezzanotte per le emergenze. Per questo tratto è competente la Polstrada di Orvieto che si fionda al chilometro 412 per i rilievi. Quando i soccorritori arrivano sul luogo dell’incidente c’è una Mercedes che pare aver urtato leggermente contro il guard rail. Ferma nella corsia di sorpasso. Ed uno straniero gravissimo. Viene chiamato Pegaso. Una volta stabilizzato il ferito, a bordo della Pubblica assistenza raggiunge l’area dove atterra Pegaso, nella zona industriale delle Biffe a Chiusi. Da qui il trasferimento alle Scotte.

C’era un uomo di Roma alla guida della Toyota che ha travolto il tunisino, di cui dovrà essere ricostruita l’identità e se era regolare in Italia. Secondo una prima ipotesi che andrà eventualmente cristallizzata alla luce di rilievi e testimonianze, il conducente sarebbe riuscito a schivare la Mercedes in corsia di sorpasso, scartando d’istinto per evitare l’impatto, ma centrando il 45enne sulla carreggiata. L’inchiesta intanto prosegue.