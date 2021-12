Siena, 7 dicembre 2021 - Incidente stradale in galleria nella tarda mattinata di oggi, sul raccordo autostradale Siena-Firenze nei pressi dell'uscita Acquacalda in direzione nord. Una vettura si è ribaltata e il conducente, unico a bordo del veicolo, è stato soccorso dal personale anitario del 118 per le cure del caso.

Un altro incidente è invece avvenuto alle 13,30 sulla Siena-Bettolle in direzione est: anche in questo caso un'auto si è ribaltata. A bordo c'erano tre eprsone, che sono state soccorse dal 118. Sul posto i vigili del fuoco di Siena e la polizia stradale.

