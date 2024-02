Auto fuori strada sul Raccordo. Arriva Pegaso

Grande spavento nella tarda mattinata di ieri, poco prima di mezzogiorno, sul Raccordo Siena-Bettolle, per un soffio nel territorio della provincia

di Arezzo, in direzione Perugia. Una Peugeot 206 su cui viaggiavano padre e figlia – la giovane 19 anni e l’uomo 54 – sono finiti con la macchina fuori strada. Un volo di circa cinque metri, atterrando nella scarpata che costeggia la carreggiata. I due feriti, entrambi residenti nel comune di Montepulciano, sono rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo da cui li hanno tirati fuori i vigili del fuoco del distaccamento poliziano. Intanto sul posto arrivavano l’ambulanza della Pubblica assistenza di Torrita, quella della Misericordia di Sinalunga e i carabinieri della compagnia di Cortona per i rilievi dell’incidente. Pegaso, giunto da Grosseto, è atterrato poco distante dal luogo dell’incidente e ha portato i feriti a Siena in codice 2.