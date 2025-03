Auto elettriche. Postazioni ricarica

Dodici nuove postazioni di ricarica per auto elettriche. Il Comune di Colle potenzia anche così le sue strutture per affrontare la sfida della transizione ecologica. Ha, infatti, realizzato sei stazioni di ricarica, ognuna delle quali in grado di consentire la ricarica di due vetture contemporaneamente, per un totale, appunto, di 12 posti auto a disposizione per il rifornimento di energia. Sono situate nei parcheggi La Buca (adiacente a via XXV Aprile), Porta Vecchia (a fianco di Porta Nuova, nella città alta), Campolungo (a lato di viale dei Mille) e nelle vie Papa Giovanni Paolo II (di fronte al palazzetto dello sport di La Badia), Teano (nei pressi della chiesa di San Marziale) e Gramsci.