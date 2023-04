Auto danneggiate in zona via Pisana

Incursioni ai danni di auto nelle ore notturne. Episodi rilevati a Poggibonsi nell’area di via Pisana, sia in un parcheggio pubblico che in aree private. Sarebbero quattro le vicende: prese di mira in particolare delle vetture di grossa cilindrata. In tutti e quattro i casi, la stessa dinamica stando a quanto evidenziato nella zona interessata. Le forze dell’ordine proseguono nelle loro attività di controllo del territorio. In pratica nella circostanza i malviventi hanno spaccato il vetro laterale delle auto prescelte e, una volta nell’abitacolo, hanno smontato il volante e il cruscotto che sono diventati il bottino di questi blitz che avrebbero avuto luogo nella fascia oraria compresa fra le tre e le quattro.