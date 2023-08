Auto contro furgone Turista resta ferito

Un turista milanese in vacanza a San Gimignano è rimasto ferito in un incidente sulla ex provinciale per Poggibonsi. L’auto su cui viaggiava, condotta dalla moglie, si è scontrata con un furgone. L’uomo ha riportato soltanto lievi conseguenze. Illese tutte le altre persone che viaggiavano sui mezzi coinvolti nell’incidente. E’ intervenuta una pattuglia della polizia municipale.