"Auspico convergenza con Azione Sul palco ho apprezzato Castagnini"

di Orlando Pacchiani

Stefano Scaramelli, leader senese di Italia Viva e vicepresidente del Consiglio regionale, cosa succede nel Terzo Polo senese dopo lo strappo di Azione?

"Auspico che la prossima settimana si possa trovare un punto di convergenza, il progetto nazionale del Terzo Polo va oltre le dinamiche locali. Destra e sinistra non sono in grado di garantire prospettive, l’obiettivo è allargare lo spazio per le politiche riformiste e liberali".

Però Azione ha annunciato che proporrà una propria candidatura, come se ne esce?

"La considero normale dialettica tra partiti autonomi che iniziano a mettersi insieme. Da sei mesi parliamo di candidatura civica autorevole, non vedo perché ora dovremmo cambiare".

Ma se la separazione dovesse essere confermata? Andrete come Italia Viva?

"Escludo che andremo separati. Lunedì (domani ndr) a Roma parte in concreto il progetto del partito unico. Se quello è l’orizzonte politico, non vedo differenze locali che non possano essere colmate".

Venerdì era al confronto alla Cna tra i candidati sindaco.

"Stando a quell’incontro, mi è piaciuto molto l’intervento di Castagnini per competenza, pragmatismo e visione. In generale ho apprezzato la pacatezza e civiltà del confronto, credo sia ciò che serve a una città che ha il diritto e dovere di essere ambiziosa".

Quindi Castagnini sarà la vostra scelta?

"La mia è una considerazione personale in base agli interventi alla Cna. In particolare ho apprezzato il passaggio sull’aumento di capitale della Banca e sul ruolo della Fondazione Mps, in cui io e il sindaco De Mossi abbiamo trovato una convergenza e vedute comuni non banali".

Castagnini si pone in continuità con l’attuale amministrazione, lei che giudizio ne dà?

"Osservo i partiti di destra rinnegare sé stessi e il lavoro fatto in cinque anni, io vedo alcuni interventi positivi, dal risanamento dei conti ad alcune opere pubbliche, dalla raccolta differenziata a processo urbanistici avviati. Chiunque sarà sindaco dovrà ripartire da alcuni dati positivi frutto dell’attuale mandato amministrativo".

Il Pd va alle primarie per scegliere i segretari nazionale e regionale: che scenario si immagina?

"Il timore è che alla fine non succeda nulla, che il Pd continui a restare prigioniero di sé stesso. Italia Viva giovedì riunirà i propri organismi provinciale e comunale, per definire il percorso verso le elezioni comunali e per dare il proprio contributo alla creazione di un polo al momento alternativo al Pd a livello nazionale".

Voi però chi preferite vinca: Bonaccini per riavvicinarvi al Pd o Schlein per attirare i delusi?

"È irrilevante. Al momento la base programmatica è troppo diversa, noi siamo al lavoro per costruire una forza liberale e democratica. Proseguiamo senza problemi per la nostra strada e mi auguro che il Pd riesca a farlo per la sua".