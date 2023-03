Ausili sanitari La svolta della consegna a domicilio dei pazienti

Rivoluzione nell’organizzazione della protesica nella Asl sudest. Da aprile letti, sbarre, montascale, carrozzine e tutti gli ausili per far fronte ai bisogni terapeutici potranno essere ricevuti dai pazienti al proprio indirizzo senza più il problema del ritiro presso le zone distretto. In vista dell’avvio del nuovo servizio gli uffici hanno già organizzato un sistema di recapito a domicilio. Il servizio comprende il montaggio, interventi manutentivi e la formazione all’uso. Al termine dei trattamenti previsti anche il ritiro avverrà a domicilio. Il servizio riguarda gli ausili assistenziali concessi in comodato d’uso con i quali l’Asl garantirà la continuità assistenziale tra ospedale e territorio. "I pazienti che ogni anno fanno richiesta di ausili sono tanti- dice la direttrice amministrativa Antonella Valeri - e la consegna a casa eviterà scomodi viaggi che spesso rappresentano un ostacolo".