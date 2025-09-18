Auser provinciale, Mannucci nuovo presidente

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Siena
18 set 2025
DIEGO MANCUSO
L’Auser provinciale di Siena si è mobilitata per colmare, almeno sotto il profilo organizzativo, il grande vuoto lasciato a luglio dalla compianta presidente Anna Maria Guiducci. Realtà territoriale con 31 circoli, diffusi in tutta la provincia, e oltre 8.000 soci, l’associazione di volontariato e promozione sociale si è riunita in assemblea a Bettolle, sede del raggruppamento più numeroso, per eleggere i suoi vertici. E non c’è stato bisogno di scrutinio per individuare in Paolo Mannucci (foto) il nuovo presidente provinciale. Già operatore di Polizia municipale a Colle Val d’Elsa e attuale guida dell’Auser di San Gimignano (carica che occupa da circa sei anni e che conserverà fino alla fine del 2025), Mannucci è stato infatti eletto per acclamazione, sia per l’organizzazione di volontariato sia per la divisione che si occupa di promozione sociale. Al suo fianco, due vice: Maria Rita Marchetti, presidente dell’Auser di Asciano, vicaria, e Giancarlo Nucci, presidente del ‘Centostelle’ di Bettolle. L’affollata assemblea, a cui hanno presenziato il presidente regionale Renato Campinoti, il segretario provinciale Gaetano Menafra e, per lo Spi-Cgil, Artimino Cappelli, responsabile di Montepulciano, ha offerto l’occasione per riflettere sul ruolo sociale dell’Auser nel sostegno alla popolazione anziana e nelle politiche per l’invecchiamento attivo, "senza escludere interventi a favore di altre fasce di età". Il neo-presidente Mannucci, forte degli eccellenti risultati ottenuti a San Gimignano, che gli hanno fatto guadagnare la stima degli altri circoli, ha espresso la volontà di portare a termine i progetti già iniziati e di realizzarne di nuovi, sempre avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei volontari dei circoli del territorio senese.

Diego Mancuso

