Aumento della Tari a Monteriggioni. Il Pd insorge, l’opposizione attacca

"Anche Monteriggioni, come i comuni dell’Ato Toscana Sud, dovrà fronteggiare un aumento della Tari. Il sindaco Andrea Frosini e la sua giunta si sono sempre battuti per servizi pubblici efficienti ed economicamente sostenibili". Il Pd di Monteriggioni va in pressing sull’Ato Toscana per l’aumento della Tari: "L’obiettivo del Comune è sempre stato tutelare la collettività, con una gestione oculata – spiega l’Unione comunale Pd – La posizione espressa dall’amministrazione in assemblea Ato è stata di votare contro, proprio perché avrebbero voluto una revisione dei costi in attesa delle ulteriori determinazioni che Arera, l’autorità per la regolazione per Energia Reti e Ambiente, potrebbe adottare". E ancora: "Il consiglio comunale si è trovato a prendere atto di un aumento dei costi del servizio e conseguentemente delle tariffe Tari, pari a circa 100mila euro, frutto dell’inflazione e anche di conguagli di partite relative alla gestione del mandato Senesi per gli anni 2018-2019 per circa 43mila euro". Il Pd continua: "Siamo in presenza di un aumento delle tariffe di circa 5%, nonostante siano rimasti invariati tutti i parametri che vengono decisi dall’amministrazione comunale, così come anche le esenzioni sia a fine socio-economico sia per i privati che effettuano il compostaggio domestico e per le aziende che si avvalgono della facoltà di avviare a recupero al di fuori del servizio di gestione ordinario. Resteranno immutate anche le scadenze delle due rate di pagamento (acconto 30 giugno, saldo 2 dicembre)".

Dura la replica di Raffella Senesi e Claudio Lattanzio, ’Per Monteriggioni’: "Non capiamo come mai un partito e la relativa amministrazione si oppongano agli aumenti sui giornali, dopo averli approvati nelle sedi istituzionali, mentre altre amministrazioni stanno discutendo gli atti in consiglio comunale e stanno votando contro gli aumenti. Assurdo anche che la nostra non contenga gli aumenti, grazie ad accantonamenti o al recupero dell’evasione fiscale, cosa che succedeva in passato nel nostro comune". E infine: "L’aumento nel 2019 rispetto al 2018 venne completamente assorbito dai guadagni derivanti dai maggiori flussi di raccolta differenziata e dal recupero dell’evasione fiscale. A Monteriggioni i consiglieri del Pd-Lega prima prendono atto passivamente, poi dicono che sono contrari. Sfacciata presa in giro dei contribuenti".