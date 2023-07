"Aumentano i visitatori, non i fatturati"

Crescono le presenze, ma non i fatturati. Il comparto turistico allargato, includendo la ristorazione e i servizi annessi, racconta un avvio d’estate intenso ma non altrettanto redditizio nelle terre di Siena: "Periodo molto impegnativo, ma finora non remunerativo come ci saremmo aspettati – dice Filippo Grassi (foto), presidente provinciale Assoturismo Confesercenti Siena –. Dall’inizio di luglio siamo alle prese come tutti con un clima molto stancante, soprattutto per chi sta al pubblico e in movimento, e che scoraggia gli spostamenti dei turisti per buona parte della giornata. A questo si aggiunge il fatto che i flussi turistici di questo periodo, seppur intensi, hanno una propensione media alla spesa inferiore a quella del recente passato".

Nella sintesi di Grassi, secondo molti operatori, l’introito-tipo per singolo turista era più alto uno o due anni fa, quando le restrizioni avevano indotto molti più italiani a preferire mete da turismo domestico, anziché oltre frontiera: "C’è turista e turista, e quello che si presenta in questi giorni al ristorante o al B&B è più limitato nella volontà o nella capacità di spesa".

A fronte dunque di flussi turistici in ulteriore ripresa (+4,3% di arrivi rispetto all’estate 2022, di cui +6,5% dall’estero e +2,2% dall’Italia, secondo le stime TppCst presentate la scorsa settimana in Regione) tra le imprese del settore persiste una certa frustrazione per la difficoltà nel valorizzarli adeguatamente: "Il maltempo di fine primavera, i limiti dei collegamenti viari e il calo di appeal nel segmento luxury sono possibili concause della situazione attuale, che sicuramente sarà necessario approfondire dopo la stagione estiva", conclude Grassi.