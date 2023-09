Auguri e messaggi per gli studenti a Siena: il Cardinale Lojudice

Puntuale alla vigilia, come del resto gli anni scorsi, il cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, ha voluto rivolgere un messaggio di auguri a studenti, docenti e collaboratori scolastici per l’apertura, oggi, del nuovo anno scolastico in Toscana, in particolare nel territorio delle due diocesi a lui affidate. "Mando un carissimo auguri a tutto il personale della scuola e in modo particolare a voi ragazzi, che riprendete questo impegno fondamentale".

Nel suo messaggio, il Cardinale ha voluto concentrarsi sul tema della pace, dell’accoglienza e del necessario impegno dei giovani nel mondo del volontariato. "Cari ragazzi - prosegue il Cardinale –, ci sono tantissime cose che vorrei dirvi: di fare attenzione al rispetto tra voi. Questo vi aiuterà a comprendere i problemi irrisolti dell’umanità: penso al tema della Pace, a quello dell’accoglienza per cui non riusciamo mai ad essere all’altezza. Un pensiero particolare lo mando a chi dovrà quest’anno affrontare gli esami, la maturità: concentratevi su questo impegno, lasciando da parte altre cose. L’esame che vi attende è un unicum nella vita, uno snodo decisivo per il futuro. Allora vi affido a Maria e a due Sante, Sant’Agnese e Santa Caterina, che vi stiamo vicine: due donne eccezionali forti che hanno affrontato la loro vita in modo significativo. Poi concentratevi su voi stessi, fermatevi a riflettere sui valori della vita e magari pensate anche ad un impegno personale nel volontariato, che tanti hanno provato. Pensateci e sicuramente non ne rimarrete delusi".

p.t.