Auguri alla centenaria Giuseppina Priori

Festa a Monteriggioni per una centenaria. Giuseppina Priori (nella foto) ha compiuto un secolo di vita: è nata infatti il 16 marzo 1925.

Circondata dall’affetto dei familiari – segnatamente i figli, i nipoti, i bisnipoti – e degli amici, la signora Giuseppina, in buone condizioni di salute, ha spento nella sua abitazione nelle campagne di Monteriggioni le candeline in triplice cifra, a simboleggiare l’importante traguardo anagrafico appena raggiunto. Nota a tutta la comunità locale, figura molto apprezzata per la sua simpatia e per la carica umana, Giuseppina Priori ha accolto nell’occasione della ricorrenza pure alcuni dei suoi conoscenti che hanno voluto rivolgerle di persona gli auguri in coincidenza dello splendido evento. Un momento di serena convivialità che ha interessato da vicino, idealmente, l’intero tessuto sociale di Monteriggioni di cui Giuseppina Priori è parte integrante. Alla festeggiata le felicitazioni anche da parte de La Nazione.