Audioguida inglese con il liceo Volta

Inedita collaborazione fra il Comune di Casole d’Elsa e il liceo scientifico Volta di Colle, protagonisti gli studenti. Nello specifico quelli della 3B con potenziamento di inglese, che realizzeranno un’audioguida in lingua britannica per il Museo civico e della Collegiata e revisioneranno le traduzioni in inglese delle didascalie presenti nelle teche del Museo. "Siamo felici di questo progetto – commenta l’assessore casolese alla Cultura, Vittoria Panichi – Riteniamo questa collaborazione un’opportunità per il nostro Comune ed un’occasione per coinvolgere nelle attività culturali del Museo studenti giovanissimi, pieni di entusiasmo e di idee innovative. Auguriamo un buon lavoro agli studenti e ringraziamo i professori coinvolti nel progetto, Romina Belli, Angelo Donzello ed Andrea Pecci".