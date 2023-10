Attuazione Pnrr Siena: Comune e Guardia di Finanza siglano Patto

Protocollo di intesa tra il Comune di Siena e il Comando provinciale della Guardia di Finanza per l’attuazione del Pnrr. Il sindaco Nicoletta Fabio e il comandante provinciale delle Fiamme gialle, il Clonnello Pietro Sorbello hanno così avviato una collaborazione per rafforzare le attività di controllo finalizzate anche alla prevenzione e al contrasto della corruzione e delle frodi, nonché a evitare i conflitti di interesse e il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi. Per assicurare la corretta destinazione delle risorse pubbliche e disincentivare le condotte lesive dei pubblici interessi, il protocollo prevede comunicazioni periodiche (relative a progetti, operatori interessati, dati finanziari, procedure di gara e tempistiche) che il Comune effettuerà alla Guardia di Finanza anche in base agli indicatori di anomalia previsti per la comunicazione delle operazioni sospette di riciclaggio. "E’ un documento importante a tutela del bene pubblico e degli interessi della nostra comunità – ha detto il sindaco Fabio –. Essendo il tema del Pnrr un forte incentivo per guardare al futuro più serenamente, credo che debba esser tutelato e difeso con azioni sinergiche ed efficaci. Per questo mi sento di rivolgere un plauso agli uomini e alle donne della Guardia di Finanza impegnati nell’attuazione del Piano".

"Sono grato all’amministrazione comunale e al sindaco Fabio per la sottoscrizione di questo protocollo – ha sottolineato il Colonnello Sorbello –. Esso riconosce l’importanza del ruolo della Guardia di Finanza, chiamata ad assicurare un quadro di sicurezza economico-finanziaria funzionale alla “buona spesa pubblica”, alla piena attuazione delle iniziative volte a migliorare, attraverso il corretto impiego delle risorse del Pnrr, la vita degli italiani e a stimolare la crescita e lo sviluppo economico del Paese".