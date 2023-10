’Attraversando l’anno. Natura, stagioni, riti’. Il libro di Balestracci

2’Attraversando l’anno. Natura, stagioni, riti’ è il titolo dell’ultimo libro di Duccio Balestracci, storico di fama internazionale autore di tanti best sellers, che sarà presentato per la prima volta in Italia nell’aula magna dell’Accademia dei Fisiocritici il 19 ottobre alle 17.30. Ad organizzare l’iniziativa sono le due antiche Accademie senesi di cui il professor Balestracci è socio, quella storico-letteraria degli Intronati e quella scientifica dei Fisiocritici.