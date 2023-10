’Attraversando l’anno’. In viaggio con Balestracci

C’è cuore e sostanza nell’ultimo libro di Duccio Balestracci ’Attraversando l’anno – Natura, stagioni, riti’ (Il Mulino), presentato all’Accademia dei Fisiocritici con una (inevitabile) attenzione da parte di un folto e attento pubblico. Cuore e sostanza, così padrone della propria materia da scientificamente sconfinare verso altri universi: dall’antropologia alla filosofia, in quello che possiamo definire una sorta di inno ragionato ai cicli della terra, per una pubblicazione di alto rango, avventurosa, che inquadra l’uomo, come hanno avvertito Giuseppe Manganelli e Roberto Barzanti nella loro introduzione da presidenti dei Fisiocritici e degli Intronati. Ma soprattutto si avvertiva nell’aria il senso di un geniale cambio di rotta, o perlomeno di passaggio ad altre attigue interpretazioni, da parte di un grande storico dei nostri giorni, andando oltre i fatti, oltre i documenti, affondando il coltello della divulgazione (mai facile) del rapporto fra uomo e natura, attraverso riti antichi come il mondo.

Giovanna Romano ha legato i non facili e sempre decifrabili aspetti di una ricerca inusuale, ricca di suggestioni e che attraversa i secoli, le stagioni, attraverso la paura e il senso di colpa dell’uomo verso la sostanza della terra. Non a caso si parte dall’autunno, che è il calare del buio dell’umanità. Un saggio antico e moderno, i due relatori Florio Carnesecchi e don Enrico Grassini, che hanno interpretato l’itinerario inusuale di Balestracci, offrendo al lettore la vista dal ponte fra cielo e terra.

Serata ’storica’ perché era molto che la città non offriva la prima a un testo internazionale: se i relatori avessero anche adoperato il senso della sintesi avrebbero ancor meglio interpretato il peso dell’evento. Ma la comprensione è stata semplicemente magnifica da parte di tutti. Balestracci è padrone del suo mondo: ma la paura è la nostra luce, non la nostra ombra, forse per questo ci spaventa di più, e forse Lucrezio sogghigna felice ripensando alla sua frase per eccellenza: la paura ha creato gli dei.

Leggetevi questo saggio, attraversa il tempo (qui lo storico) e il buio di una lunga avventura su questa terra (qui l’intellettuale). Un libro senza tempo: i riti descritti non hanno epoche se trasformate negli orrori del presente. Un libro da leggere e rileggere perché tutto meno che facile, del resto al liceo ci insegnavano: per aspera ad astra. Massimo Biliorsi