Attraversamenti pedoni e illuminazione Piano da 170mila euro

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’implementazione dell’illuminazione e sicurezza degli attraversamenti pedonali e l’efficientamento energetico degli impianti sportivi: interventi da 170 mila euro, finanziati da fondi Pnrr. Il primo cantiere, per 88mila euro, prevede la messa in sicurezza di attraversamenti pedonali grazie a sistemi di illuminazione, detti Apl, attraversamenti pedonali luminosi: in viale Bracci, via Cittadini, viale Mazzini, strada Massetana Romana, viale Toselli, via Lippo Memmi, via Diaz. Allo studio la fattibilità di un semaforo a chiamata pedonale, per 18mila euro, sulla Cassia Sud a Isola d’Arbia nei pressi della Chiesa di Sant’Ilario. L’efficientamento energetico dell’illuminazione riguarda invece il Velopattinodromo dell’Acquacalda e Camposcuola di viale Avignone, 82mila euro, con installazione di lampade a led.