Attivista iraniana perseguitata riesce ad arrivare in Italia: ora studierà a Siena

Siena, 28 dicembre 2023 – E’ arrivata all’Università di Siena Mona A., studentessa iraniana attivista per i diritti delle donne del proprio paese. La giovane studierà Economics and management, corso di laurea in lingua inglese ed è potuta arrivare nella città del Palio dopo un lungo lavoro diplomatico.

Mona A. è stata accolta oggi al palazzo del Rettorato dal Rettore Roberto Di Pietra, che ha voluto esprimere personalmente alla neo studentessa la vicinanza della comunità accademica.

Insieme al Rettore erano presenti il professor Federico Lenzerini, delegato alle studentesse/studenti e ricercatrici/ricercatori provenienti da aree di crisi e referente del progetto “Just Peace”; il professor Riccardo Pisillo Mazzeschi, emerito di Diritto internazionale e presidente dell’Associazione Cor Magis Siena e le professoresse Francesca Farabollini e Elisabetta Antonini, componenti del Consiglio direttivo della stessa Associazione.

Si è dunque ancora una volta attivata in Ateneo la complessa macchina organizzativa, seguita dal professor Lenzerini e dallo “sportello Just Peace”, che ha permesso di portare la studentessa in Italia. Adesso sta prendendo contatto con la nuova realtà accademica ed ha trovato alloggio presso l’Associazione Cor Magis Siena - con cui l’Ateneo ha instaurato una collaborazione duratura - insieme ad una studentessa rifugiata di nazionalità congolese.

Mona A. è stata attiva nel suo Paese nell’ambito dei diritti delle donne: per questo motivo circa due anni e mezzo fa si è trasferita in Turchia, da dove ha continuato ad adoperarsi per i diritti delle proprie concittadine.

Il suo attivismo si è intensificato a seguito del decesso di Masha Amini, avvenuto nel settembre del 2022. Sostenuta da organizzazioni per i diritti delle donne, Mona ha partecipato a dimostrazioni nella città di Bursa, in Turchia, durante le quali ha pubblicamente esposto il suo pensiero sulle gravi violazioni dei diritti delle donne perpetrate nel proprio paese di cittadinanza.

A seguito di ciò Mona è stata arrestata e inviata al centro di rimpatrio della stessa città, dove è stata detenuta per alcuni mesi.

Durante il periodo della sua detenzione diverse associazioni umanitarie hanno invocato il rilascio di Mona. Quando è stata finalmente di nuovo libera è comunque rimasta sotto sorveglianza, con la forte possibilità di essere rimpatriata. L’Università di Siena è riuscita a portarla in Italia a seguito di una delicata attività diplomatica. Adesso, finalmente, la giovane può proseguire gli studi, senza certo abbondare l’attivismo a favore delle sue connazionali.

Soddisfatto il Rettore Di Pietra: "Mi congratulo per la positiva soluzione della vicenda. Alla studentessa auguro di proseguire negli studi e accrescere qui con noi il suo bagaglio di conoscenze. Un ringraziamento particolare al professor Lenzerini e allo staff delle sportello Just Peace per l’impegno profuso. Ringraziamento che estendo all’Associazione Cor Magis Siena per il sostegno. La formazione rappresenta una delle leve che contribuiscono alla libera manifestazione del pensiero ed alla crescita personale”.

L'Università di Siena, attraverso lo “sportello Just Peace”, aderisce al network CRUI RUniPace e al Manifesto per l’Università inclusiva, promosso da UNHCR, per favorire l’accesso dei rifugiati all’istruzione universitaria e promuovere l’integrazione sociale e la partecipazione attiva alla vita accademica.