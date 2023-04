Atti persecutori nei confronti della nuora Suocero condannato: un anno e risarcimento

Messaggi pesanti. Che erano stati letti in aula. Altri invece li aveva riferiti la nuora durante la sua testimonianza in tribunale. C’erano minacce di morte e l’accusa, tra l’altro, di essere una poco di buono. Per quel comportamento l’ex suocero era finito sotto processo per stalking. E ieri il giudice Simone Spina l’ha condannato per il reato di atti persecutori

a un anno unitamente alla liquidazione alla parte civile

di 7.500 euro. Il pm aveva chiesto che la pena fosse un anno e tre mesi. Fra quindici giorni verranno depositate

le motivazioni alla luce delle quali i difensori dell’imputato, gli avvocati Francesco Paolo Ravenni e Nunzia Basile, decideranno se presentare appello. La parte civile invece era assistita dall’avvocato Daniela Del Lungo.

Secondo quanto riferito dalla donna, che adesso si trova in una casa protetta insieme al figlio, l’ex suocero si era presentato anche sotto casa sua facendo un gesto particolare con la testa. Lei

era molto spaventata, tanto che aveva finito per dormire nascondendo un coltello sotto il cuscino. E per portare il bambino a giocare nel parco davanti al commissariato di polizia di Poggibonsi perché così si sentiva più sicura.