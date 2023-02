Attesa per ’Ride Green Strade Bianche’ La classica del ciclismo diventa sostenibile

Tutto pronto per l’edizione 2023 di Gran Fondo Strade Bianche, la classica del ciclismo che il prossimo 5 marzo aprirà le porte di Siena a tutti gli amatori che vorranno vivere una domenica da professionisti, percorrendo i tratti di sterrato che il giorno prima verranno percorsi dai grandi campioni del ciclismo mondiale. Per questa edizione, Enel Green Power, Rcs Sport e Sei Toscana, il gestore unico del servizio integrato dei rifiuti nel bacino dell’Ato Toscana Sud che comprende 104 comuni, lanciano il progetto “Ride Green Strade Bianche” (sia gara pro sia la Gran Fondo) che mira a rendere la corsa sempre più sostenibile. Proprio grazie alla collaborazione con Sei Toscana, infatti, la manifestazione si caratterizza quest’anno per l’attenzione all’ambiente, cercando di limitare al massimo l’impatto su un territorio, quello della provincia di Siena, che da molti anni ha raggiunto il traguardo della Carbon Neutrality. Durante la manifestazione, nella zona della Fortezza medicea di Siena e nelle aree ristori, Sei Toscana posizionerà dei punti di raccolta per differenziare correttamente i rifiuti. I materiali, raccolti in maniera differenziata, verranno poi avviati a riciclo.