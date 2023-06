Attesa per la Mille Miglia, oggi il passaggio della carovana in città

Polizia municipale di Poggibonsi, Club Auto Storiche Valdelse e i volontari delle varie associazioni cittadine si sono mobilitati per gestire al meglio il passaggio della Mille Miglia, atteso per oggi. Nel primissimo pomeriggio la città accoglierà le auto storiche con il consueto entusiasmo. La carovana (in arrivo da Siena) transiterà da via Senese, via Montenero, via Trento, largo Gramsci, via XX Settembre e via Pisana, per lasciare poi il territorio alla rotatoria della Pam.

Ad arrivare prima (intorno alle 13) saranno le vetture del Ferrari Tribute Mille Miglia. Quindi passerà la carovana delle auto storiche, colorate e bellissime. La Mille Miglia porta la firma a livello nazionale di Mille Miglia srl, è curata sul territorio dall’associazione Club Auto Storiche Valdelsa che avrà la propria postazione in largo Gramsci, in pieno centro.

In città sale l’attesa, e l’organizzazione è in pieno movimento per disciplinare il traffico ed evitare code e ingorghi durante il passaggio della carovana di auto storiche.