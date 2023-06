Attesa per il Giro Donne 2023 Partenza da Chianciano Terme In arrivo tanti appassionati

Meno di due settimane all’arrivo di un importante appuntamento sportivo a Chianciano Terme. Si tratta del Giro Donne 2023, la più prestigiosa corsa a tappe italiana nel panorama del ciclismo femminile internazionale che quest’anno taglierà il traguardo delle 34 edizioni. Nove tappe complessive, partenza da Chianciano il 30 giugno con l’ultimo arrivo che sarà quello di Olbia il 9 luglio. Dalla Toscana alla Sardegna per un totale di circa 928 km ’da pedalare’. Oltre 160 le atlete al via, 24 le squadre con 15 formazioni dell’Uci Women’s World Team provenienti, oltre che dall’Italia, da Australia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Spagna, Stati Uniti e Svizzera.

Un evento internazionale e che avrà una copertura mediatica importante, il ciclismo femminile di anno in anno sembra catturare sempre più interesse e tifosi al seguito. Una cronometro individuale di 4,4 km che attraverserà il cuore della cittadina. Partenza da Piazza Italia per poi toccare Viale della Libertà, Viale Di Vittorio, Viale Lombardia, Viale della Pineta, Viale G.Baccelli, il tratto pedonale "Macerina", Via delle Terme con arrivo in Piazza Martiri Perugini. Ovviamente ci saranno delle variazioni per la viabilità con tutte le strade interessate al passaggio delle cicliste che saranno interdette alla circolazione, indicativamente, dalle ore 10.50 alle ore 17 di venerdì 30 giugno. La partenza sarà alle ore 12.50 con l’ultima atleta ad arrivare al traguardo alle 15.50 circa. Seguiranno le premiazioni, nella zona del traguardo, a Chianciano Terme si assegnerà la prima maglia rosa. Il giorno precedente, dalle 18.30, avverrà la presentazione delle squadre sempre in Piazza Martiri Perugini. L’arrivo del Giro Donne per Chianciano Terme rappresenterà anche una importante vetrina di visibilità ma anche una buona notizia per le strutture ricettive e le attività del territorio. "Stimiamo circa 600-700 persone tra atlete e staff delle squadre che giovedì 29 giugno dormiranno qui - spiega Fabio Nardi, assessore allo sport di Chianciano Terme - ma dobbiamo anche considerare i tanti appassionati sportivi che seguiranno la tappa. Stiamo organizzandoci per abbellire Chianciano, c’è contentezza per l’arrivo del Giro Donne. Per la circolazione stradale faremo di tutto per creare il minor disagio possibile alla cittadinanza". L’organizzazione del Giro Donne 2023 è di Pmg SportStarlight.

Luca Stefanucci