Atterra ad Ampugnano, poi visita Siena: scoperta la polizia al ritorno

Sembrava quasi uno scherzo. Una fake news di quelle che circolano sui social per calamitare i clic, tanto sono bizzarre. O comunque inconsuete per chi non è avvezzo al settore. Un aeromobile che atterra ad Ampugnano, l’aeroporto che in passato è stato al centro di mille vicissitudini. Il pilota, probabilmente persona facoltosa e di livello, lascia serenamente il velivolo (come se fosse un ’parcheggio’ qualsiasi) per poi allontanarsi.

E fare visita alla nostra città, tuffandosi nelle bellezze di Siena. Che, in fondo, è ad un passo da Ampugnano.

Un piccolo ’giallo’, anche se personaggi famosi in passato qui ne sono atterrati molti. Basta pensare, ma siamo nel 2019, all’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli: arrivò in gran segreto nella primavera di quell’anno ad Ampugnano per poi recarsi, in tarda

sera, in procura perché doveva essere sentito come persona informata sui fatti in un’inchiesta sulla cessione del marchio dell’Ac Siena.

Nessuna fake news, fermo restando che certo Ampugnano non è un parcheggio pubblico per aeromobili. L’atterraggio c’è stato davvero, del resto funziona con i voli Schengen. E l’uomo che era al comando si è recato a Siena, anche questo appare sicuro. Altrettanto lo è che quando è tornato ad Ampugnano avrebbe trovato la polizia ad attenderlo. Una brutta sorpresa per il facoltoso straniero. Qui arriva il ’giallo’.

Nessun allarme per quanto riguarda la persona in sé, si tratta di un semplice appassionato. Uno come tanti, insomma. Se non fosse stato per il comportamento singolare. L’unica spiegazione è che non abbia osservato la procedura che si segue per atterrare ad Ampugnano, occorre effettuare una richiesta 24 ore prima, inviando i necessari documenti che vengono portati a conoscenza delle forze di polizia, la questura di solito. Questa sarebbe la prassi che il pilota straniero, giunto con un velivolo privato, non avrebbe seguito facendo scattare il controllo di sicurezza e l’identificazione.

Un caso curioso, anche se probabilmente non raro, su cui sarebbero in corso accertamenti per capire se sia magari sanzionabile alla luce del codice della navigazione. Non è da escludere inoltre che l’Enac segnali l’accaduto a chi ha emesso la licenza di volo dell’uomo.

La.Valde.