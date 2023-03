Ateneo Inclusione La delega va a Viviani

È la professoressa Alessandra Viviani la delegata del rettore per le Politiche di inclusione ed equità. Ieri all’Università, insieme alla presentazione della nuova delega, si è tenuto il passaggio di consegne nell’incarico di consigliera di fiducia: l’avvocata Claudia Bini succede all’avvocata Lucia Ciacci. La professoressa Alessandra Viviani è ordinaria di Diritto internazionale del dipartimento di Scienze politiche e internazionali e coordinatrice del corso multidisciplinare ‘Discriminazione e violenza di genere’ che rappresenta un’esperienza unica nel panorama universitario italiano. Dopo la laurea in giurisprudenza presso l’Ateneo, si è specializzata all’Università di Oxford sul diritto comparato; è stata Visiting teacher alle Università di Coimbra e Cracovia, oltre che presso Suny Oneonta negli Usa. Fa parte dell’Osservatorio di genere di ateneo dove coordina il ‘Tavolo sul linguaggio amministrativo inclusivo’ ed è stata coordinatrice scientifica di partenariati europei con progetti in materia di educazione ai diritti umani.