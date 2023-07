Ateneo con i giusti numeri Via alle immatricolazioni

"Gli studenti seguano le loro inclinazioni e passioni. I nostri servizi di orientamento, con docenti e studenti tutor, sono a disposizione per aiutarli a fare la scelta giusta" ribadisce il rettore Roberto Di Pietra annunciando il via delle iscrizioni, che quest’anno non è preceduto dalle pre-immatricolazioni. L’Università degli Studi ha aperto ieri le immatricolazioni e iscrizioni ai corsi non a numero programmato; per l’appuntamento l’ateneo ha approntanto la nuova campagna di comunicazione con lo slogan ’L’Università con i giusti numeri’, già attiva su sito, canali social e mezzi di comunicazione.

Sono 75 i corsi di studio proposti per il prossimo anno accademico: 33 corsi di laurea triennale, 37 magistrali e 5 a ciclo unico; in lingua inglese 18 fra corsi e curricula; e sono 9 i percorsi di studio con double degree (doppio titolo). Sono attivi accordi di collaborazione con 450 Università europee e 200 extra europee.

Fra le novità dell’anno c’è l’attivazione ad Arezzo del corso di laurea in ’Lingue per l’Impresa e lo sviluppo’. Nel corso del prossimo anno accademico sarà attivata anche la Scuola di Medicina e delle Scienze della salute, per il coordinamento delle attività didattiche dell’area medica e biomedica.

Ed ecco le date da ricordare e le prossime scadenze: il prossimo ’Matricola Day’ si terrà il 4 ottobre; nello stesso giorno, nel pomeriggio, in ciascun plesso didattico, sono previsti i ’Welcome days’ a cura dei dipartimenti. C’è tempo solo fino ad oggi (alle 14) per iscriversi al Tolc-Med, il test per l’accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, che si terrà fra 17 e 20 luglio in modalità online su piattaforma Cisia, con 250 posti previsti.

Sono aperti anche i bandi per l’ammissione ai corsi di laurea a ciclo unico e a normativa UE, con numero programmato, in Farmacia (95 posti) e Chimica e Tecnologie farmaceutiche (129 posti), con richiesta di ammissione da presentare entro il 18 luglio. L’accesso non prevede il superamento di una prova, ma avviene fino a esaurimento posti, sulla base dell’ordine cronologico delle richieste. Per il corso di laurea triennale in Biotecnologie (110 posti) le iscrizioni alla selezione con test Tolc-S sono da fare entro il 15 settembre. Nelle prossime settimane saranno pubblicati i bandi per l’accesso agli altri corsi a numero programmato: Agribusiness, Dentistry e le Professioni Sanitarie.

p.t.