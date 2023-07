Assolti con formula piena, il giudice assolve quattro agenti della polizia penitenziaria di Ranza

SIENA

Tutti assolti con formula

piena – "il fatto non sussiste", ha sentenziato il giudice Simone Spina – i quattro operatori della polizia penitenziaria di Ranza sotto processo per presunta rivelazione del segreto di ufficio. Fra questi anche uno degli agenti condannati

invece per la vicenda della presunte torture (ancora non sono state depositate le motivazioni) e difeso dall’avvocato Manfredi Biotti. Gli altri imputati erano assistiti dall’avvocato Stefano Cipriani, da Claudio Ciri e da Pardo Cellini. Il pm aveva chiesto la condanna per tre agenti ad un anno, per un quarto ad un anno e tre mesi.

Secondo l’accusa, sarebbero state rivelate notizie riguardanti l’ufficio. In particolare relativamente ad un procedimento amministrativo in merito all’assenza dal servizio per malattia nel 2019. Invece sarebbe stato comunicato a tre di loro da un addetto alla segreteria quando avrebbero ricevuto l’accertamento di controllo

del medico fiscale.

Rapidissima la camera di consiglio del giudice Spina: in 15 minuti ha preso la decisione. "E’ la terza assoluzione, sempre con formula piena – sottolinea l’avvocato Manfredi Biotti dopo la sentenza - che ottengo in tre procedimenti diversi. Non vengono da episodi nuovi ma sono costole del filone principale portate all’attenzione del giudice. Forse sarebbe stata necessaria una maggiore valutazione degli atti di indagine".