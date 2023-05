Assolta per il reddito di cittadinanza Non è da 10 anni in Italia ma niente truffa

Era finita nel mirino della Finanza per aver percepito, a dire delle fiamme gialle indebitamente, circa 3mila euro di reddito di cittadinanza. Una doppia accusa ha portato la donna, difesa dall’avvocato Gianna Lucatti, davanti al gup Ilaria Cornetti: la violazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 2019 per cui chi omette informazioni oppure le fornisce non veritiere incorre in un reato, più la truffa ai danni dello Stato. E’ stato fatto rilevare tra l’altro dall’avvocato che non c’erano gli estremi per la condanna e il giudice ha dichiarato il non luogo a procedere. Una sentenza importante, la seconda identica emessa ieri sullo stesso argomento, con l’Inps che si era costituita parte civile nel caso seguito dall’avvocato Lucatti. Il gup ha deciso che il fatto non costituisce reato per quanto riguarda l’articolo 7 del decreto e che "il fatto non sussiste" per quanto attiene alla seconda accusa. Non siamo in presenza dell’induzione in errore perché l’Inps eroga il reddito in modo automatico indipendentemente da un accertamento, ha evidenziato il difensore. Per quanto riguarda la violazione dell’articolo 7, viene usato e compilato un prestampato, non sono ben comprensibili soprattutto agli stranieri i requisiti. Senza dimenticare che quando uno presenta la domanda fornisce anche un documento di identità per cui si sarebbe potuto rilevare facilmente che la donna non era in Italia da 10 anni ma da un periodo inferiore. Nessun dolo, dunque.