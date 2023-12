Associazione nazionale sordi apre una sede all’interno delle Scotte

L’Associazione nazionale sordi onlus ha aperto una sede regionale, con l’obiettivo di essere sempre più presente sul territorio e vicina ai soci, all’interno dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e, più propriamente, nel reparto di Otorinolaringoiatria. Una sicura innovazione nel panorama associativo, probabilmente il primo caso in Italia, non solo perché all’interno di un ospedale, ma anche in quanto la presidenza della nuova sede verrà assunta dal professor Marco Mandalà, ordinario di Otorinolaringoiatria dell’Università di Siena, nonché direttore dell’omonimo reparto ospedaliero. Con lui parteciperanno altri due membri del reparto, la dottoressa Elisa Gaudini, audiologa e responsabile dell’Ambulatorio impianti e protesi uditive e di quello Pediatrico, che assumerà la carica di vice presidente, e la dottoressa Maria Luigia Tomai Pitinca, coordinatore logopedisti.